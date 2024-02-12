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21:58 12.02.2024

Кабмін просить право передавати отримані АРМА об'єкти для потреб ВПО, реабілітації військовослужбовців і держорганів

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Уряд просить у парламенту права за спрощеною процедурою своїм рішенням передавати в управління активи, раніше передані Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), на потреби тимчасово переміщених осіб (ТПО), реабілітації військовослужбовців або "забезпечення готовності органів держвлади до виконання заходів із захисту суверенітету держави та її обороноздатності, завдань цивільної оборони".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у понеділок, уряд зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроєкт №11009 "Про внесення змін до статті 21 закону України "Про АРМА".

"Метою законопроєкту є врегулювання питань управління активами під час дії воєнного стану та в мирний час через удосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном і арештованими активами", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, йдеться, зокрема, про передання санаторно-курортних об'єктів для реабілітації військовослужбовців центральному органу виконавчої влади або підконтрольним державі підприємствам та установам.

Згідно з опублікованою Мельничуком інформацією, АРМА може ініціювати таке питання через п'ять днів після отримання об'єкта, а Кабмін протягом п'яти днів доручає провести консультації щодо передачі об'єкта в управління для підготовки майбутнього рішення уряду.

 

 

 

Теги: #законопроєкт #арма

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