Генштаб ЗСУ: За добу відбулося 63 зіткнення, найактивніше - на авдіївському та мар'їнському напрямках

Протягом доби відбулося 63 бойові зіткнення, найактивнішими бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках, де було відбито 18 і 25 атак російських окупантів відповідно, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"На авдіївському напрямку українські воїни відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як повідомляється, на мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався поліпшити тактичне положення.

На куп'янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту (н. п.) Табаївка Харківської області, на лиманському - одну атаку російських військ у районі н. п. Терни Донецької області.

"На бахмутському напрямку сили оборони відбили 6 атак у районах н. п. Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. (...) На новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі південніше від Пречистівки Донецької області. (...) На запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі на захід від Новопокровки Запорізької області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Як зазначено, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", "на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ".

Як випливає з повідомлення, на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.