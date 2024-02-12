Події

18:16 12.02.2024

Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

1 хв читати
Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

Польські фермери з 12 лютого розпочали часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пункті пропуску "Зосин - Устилуг", повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Від сьогодні розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг". Відповідно до наявної інформації, рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонни здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів понад 3,5 тонни здійснюється по три одиниці на годину в кожному напрямку руху", - йдеться в повідомленні Держмитслужби України.

Як зазначено, з 9 лютого польські фермери блокують переміщення вантажних транспортних засобів перед п/п "Дорогуськ - Ягодин". За даними Держмитслужби, "за попередню добу оформлено 89 вантажівок на в'їзд і лише п’ять - на виїзд. Черга перед п/п "Дорогуськ" зараз становить 650 вантажівок".

"Перед пунктами пропуску "Гребенне - Рава-Руська", "Долгобичув - Угринів" страйк триває, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюють близько 10 вантажівок на добу. Щодо п/п "Шегині - Медика" спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску", - зазначено в повідомленні Держмитслужби.

 

Теги: #польща #держмитслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 12.02.2024
Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

Кулеба: Знищення українського зерна на польському кордоні є неприпустимим, винуватців провокації має бути притягнуто до відповідальності

15:25 12.02.2024
Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

Польща має намір запровадити фітосанітарні перевірки українського зерна, що прямує через країну транзитом

12:10 12.02.2024
Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

22:15 11.02.2024
Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

Поліція Польщі розслідує інцидент біля ПП "Ягодин-Дорогуськ", під час якого поляки висипали зерно з українських вантажівок

21:02 11.02.2024
Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

Туск про заяву Трампа: Нам необхідно пробудити європейських політиків до інтенсивної оборонної політики

17:44 09.02.2024
Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

Аграрний міністр Польщі попросив фермерів-страйкарів припинити блокаду прикордонних переходів

13:20 09.02.2024
Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

12:56 09.02.2024
Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

Польські фермери перешкоджатимуть вивантаженню агропродукції з України на залізничній станції Ізов

17:58 08.02.2024
З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Перший в Україні центр рекрутингу української армії розпочав роботу у Львові

Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

Пашинському та його бізнес-партнеру повідомлено про підозру в незаконному привласненні нафтопродуктів зі збитками бюджету в майже 1 млрд грн

ОСТАННЄ

Зеленський провів засідання Ставки в оновленому форматі

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

На Херсонщині двоє місцевих жителів підірвалися на російських мінах

Перший в Україні центр рекрутингу української армії розпочав роботу у Львові

Київ і Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності

Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

СБУ повідомила про підозру чиновнику окупаційного уряду Криму, який забезпечує серійне виробництво дронів для армії РФ

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру Росгвардії, який катував цивільних в аеропорту Гостомеля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА