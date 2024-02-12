Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

Польські фермери з 12 лютого розпочали часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пункті пропуску "Зосин - Устилуг", повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

"Від сьогодні розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у п/п "Зосин - Устилуг". Відповідно до наявної інформації, рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонни здійснюється без обмежень. Пропуск автомобілів понад 3,5 тонни здійснюється по три одиниці на годину в кожному напрямку руху", - йдеться в повідомленні Держмитслужби України.

Як зазначено, з 9 лютого польські фермери блокують переміщення вантажних транспортних засобів перед п/п "Дорогуськ - Ягодин". За даними Держмитслужби, "за попередню добу оформлено 89 вантажівок на в'їзд і лише п’ять - на виїзд. Черга перед п/п "Дорогуськ" зараз становить 650 вантажівок".

"Перед пунктами пропуску "Гребенне - Рава-Руська", "Долгобичув - Угринів" страйк триває, польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюють близько 10 вантажівок на добу. Щодо п/п "Шегині - Медика" спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску", - зазначено в повідомленні Держмитслужби.