На Херсонщині двоє місцевих жителів підірвалися на російських мінах

У лісосмузі села Біляївка Херсонської області на російській міні підірвався чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"58-річний потерпілий збирав дрова в лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Унаслідок детонації чоловік дістав вибухову травму й утратив частину ноги", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, постраждалого доправили до лікарні, йому надають медичну допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одного цивільного, який підірвався на міні в тій самій лісосмузі.

"До лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначено в повідомленні ОДА в телеграм-каналі.

Обладміністрація нагадує, що більша частина "правобережжя Херсонщини - потенційно замінована. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери".