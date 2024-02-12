Події

17:53 12.02.2024

На Херсонщині двоє місцевих жителів підірвалися на російських мінах

1 хв читати
На Херсонщині двоє місцевих жителів підірвалися на російських мінах

 У лісосмузі села Біляївка Херсонської області на російській міні підірвався чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"58-річний потерпілий збирав дрова в лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Унаслідок детонації чоловік дістав вибухову травму й утратив частину ноги", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, постраждалого доправили до лікарні, йому надають медичну допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одного цивільного, який підірвався на міні в тій самій лісосмузі.

"До лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. У потерпілого – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", - зазначено в повідомленні ОДА в телеграм-каналі.

Обладміністрація нагадує, що більша частина "правобережжя Херсонщини - потенційно замінована. Безпечно пересуватися й відвідувати лише ті території, де працювали сапери".

 

 

Теги: #міни #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 12.02.2024
У Херсонській області за минулу добу у результаті обстрілів поранено трьох людей

У Херсонській області за минулу добу у результаті обстрілів поранено трьох людей

15:01 11.02.2024
В Україну з окупованих районів повернулися бабуся з 16-річною онукою

В Україну з окупованих районів повернулися бабуся з 16-річною онукою

08:33 11.02.2024
Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

21:26 10.02.2024
Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

Стало відомо про загиблу в Херсонській області в результаті російського обстрілу

20:25 10.02.2024
У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл

У Херсонській області госпіталізували у важкому стані 43-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл

10:43 10.02.2024
Окупанти обстріляли с.Велетенське Херсонської області, загинула жінка, поранені двоє людей - ОВА

Окупанти обстріляли с.Велетенське Херсонської області, загинула жінка, поранені двоє людей - ОВА

08:09 10.02.2024
Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

Армія РФ здійснила 66 обстрілів Херсонської області, одна людина загинула

21:34 09.02.2024
Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

Окупанти обстріляли Білозерку, є постраждалий

20:44 09.02.2024
На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

На Херсонщині знищені два розвідувальні безпілотники

18:47 09.02.2024
Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Бериславу, постраждала жінка, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Перший в Україні центр рекрутингу української армії розпочав роботу у Львові

Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

Пашинському та його бізнес-партнеру повідомлено про підозру в незаконному привласненні нафтопродуктів зі збитками бюджету в майже 1 млрд грн

ОСТАННЄ

Пункт пропуску "Зосин - Устилуг" на кордоні з Польщею частково заблоковано - Держмитслужба

Зеленський провів засідання Ставки в оновленому форматі

ВККС визнала суддю Вовка таким, що не відповідає посаді судді Верховного Суду

Ексдиректора департаменту Міноборони Лієва взято під варту до 8 квітня

Перший в Україні центр рекрутингу української армії розпочав роботу у Львові

Київ і Гамбург підписали Меморандум про співпрацю у сфері транспорту та трансформації мобільності

Віцепрезидентка Бундестагу прибула до Києва, також відвідає Одесу

Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

СБУ повідомила про підозру чиновнику окупаційного уряду Криму, який забезпечує серійне виробництво дронів для армії РФ

Правоохоронці повідомили про підозру офіцеру Росгвардії, який катував цивільних в аеропорту Гостомеля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА