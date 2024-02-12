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17:02 12.02.2024

Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

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Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки

Галицький районний суд Львова відмовив колишній народній депутатці Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка".

Фаріон у грудні 2023 року звернулася до суду з позовом до Національного університету "Львівська політехніка" щодо визнання незаконним та скасування наказу про звільнення з посади професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Львівської політехніки.

За результатами розгляду справи, 7 лютого суд у задоволенні позову відмовив.

У рішенні зазначається, що апеляційну скаргу подають протягом 30 днів із дня його проголошення.

Як повідомлялося, 13 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Служби безпеки України у зв'язку з розкриттям Фаріон особистих даних студента, який написав їй з окупованого Криму, через що той зазнав переслідувань із боку російських окупантів. Пізніше СБУ розпочала кримінальне провадження і призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.

15 листопада міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив, що Фаріон звільнили з посади викладачки університету "Львівська політехніка".

 

Теги: #суд #фаріон

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