Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині, особу, яка напала на 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова, вже затримали, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця, йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.

"Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", - додав речник.