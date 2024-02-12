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12:14 12.02.2024

Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

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Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Міністерство закордонних справ України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині, особу, яка напала на 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова, вже затримали, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори з главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - написав він у фейсбуці.

Ніколенко зазначив, що консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця, йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена.

"Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", - додав речник. 

Теги: #напад #затримання #баскетболист

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