Події

11:44 12.02.2024

Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

1 хв читати

У понеділок польські фермери розпочали акції протесту біля пункту пропуску "Зосін", а також "Долгобичув", окрім цього, рух вантажівок знову заблоковано в ПП "Медика - Шегині", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Біля ПП "Долгобичув" учасники акції протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

На напрямку пунктів пропуску "Медика - Шегині" планують пропускати по одній вантажівці на годину. Легковий транспорт і автобуси пропускатимуть у звичайному режимі. 

Теги: #протести #польські_фермери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 09.02.2024
Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

Єврокомісар із сільського господарства пообіцяв польським фермерам-страйкарям збільшення фінансування і продовження пільг

03:35 07.02.2024
На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

На тлі протестів фермерів Єврокомісія відмовляється від планів щодо скорочення використання пестицидів удвічі

03:26 25.11.2023
Прем'єр Ірландії засудив протести проти іммігрантів, які почалися після нападу з ножем на дітей

Прем'єр Ірландії засудив протести проти іммігрантів, які почалися після нападу з ножем на дітей

01:28 19.10.2023
Поліція заарештувала частину про-палестинських демонстрантів, які увірвалися до Капітолію.

Поліція заарештувала частину про-палестинських демонстрантів, які увірвалися до Капітолію.

07:42 05.07.2023
Понад 3600 учасників заворушень затримано у Франції за шість днів

Понад 3600 учасників заворушень затримано у Франції за шість днів

01:02 03.07.2023
За порядком у Франції вночі стежитимуть 45 тис. поліцейських

За порядком у Франції вночі стежитимуть 45 тис. поліцейських

04:38 15.04.2023
У Парижі після затвердження Конституційною радою пенсійної реформи почалися зіткнення демонстрантів із поліцією

У Парижі після затвердження Конституційною радою пенсійної реформи почалися зіткнення демонстрантів із поліцією

08:45 14.04.2023
Профспілки нарахували понад 1 млн учасників протестів проти пенсійної реформи у Франції

Профспілки нарахували понад 1 млн учасників протестів проти пенсійної реформи у Франції

19:03 13.04.2023
У Парижі, Нанті та Ренні розпочалися сутички правоохоронців і протестувальників проти пенсійної реформи

У Парижі, Нанті та Ренні розпочалися сутички правоохоронців і протестувальників проти пенсійної реформи

07:08 13.04.2023
Влада Франції очікує до 600 тис. осіб у четвер на протестах проти пенсійної реформи

Влада Франції очікує до 600 тис. осіб у четвер на протестах проти пенсійної реформи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

За минулу добу ліквідовано 790 окупантів і 45 БПЛА противника

Харківщина під ворожими ударами

У Павлограді через ворожий обстріл знеструмлено більшу частину міста, відсутнє тепло і водопостачання

ОСТАННЄ

Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі в Харкові, спровоковану атакою дронів - ДСНС

Найближчими днями в Україні буде тепло й дощитиме

Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

ГУР: Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам

Поліція вже затримала зловмисника, який напав на баскетболіста юнацьких збірних України в Дюссельдорфі, - МЗС

Польська поліція відкрила провадження за фактом інциденту із розсипаним польськими фермерами українським зерном - посол

Жителю Нікополя повідомлено про підозру у вбивстві заступника мера міста

Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Помер засновник цифрового агентства Postmen Ярослав Ведмідь

ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА