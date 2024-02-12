Польські фермери розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску і знову заблокували ПП "Медика - Шегині" - Держприкордонслужба

У понеділок польські фермери розпочали акції протесту біля пункту пропуску "Зосін", а також "Долгобичув", окрім цього, рух вантажівок знову заблоковано в ПП "Медика - Шегині", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін". Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Біля ПП "Долгобичув" учасники акції протесту мають намір пропускати по дві вантажівки на годину в обидва напрямки.

На напрямку пунктів пропуску "Медика - Шегині" планують пропускати по одній вантажівці на годину. Легковий транспорт і автобуси пропускатимуть у звичайному режимі.