ДБР: Заарештовано нерухомість і транспорт Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників

Правоохоронці наклали арешт на нерухоме майно і транспортні засоби львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також членів його сім'ї та двох співучасників злочинної групи й підконтрольних їм товариств, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Наразі у кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини – дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств. Також ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена та ще одного співучасника", - йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті ДБР у понеділок.

Також у бюро зазначають, що кваліфікація злочинів, скоєних учасниками злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена, не змінювалася з моменту повідомлення про підозру.

Як повідомлялося, 17 січня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та іншим учасникам злочинної групи, викритим на оборудках із закупівлею одягу та білизни для ЗСУ.

За інформацією ДБР, під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення й зберігання речового майна для потреб Міноборони.

Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на більше ніж 934 млн грн.

П'ятьом членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).