На сирійському аеродромі Шайрат тренують операторів БПЛА для війни проти України

У Сирії тренують операторів для управління БПЛА іранського виробництва, які будуть задіяні у війні проти України, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок уранці.

"Навчання для московитів проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія" на території сирійського військового аеродрому Шайрат. Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає освоєння БПЛА Shahed-136 і Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad", - ідеться в телеграм-каналі ГУР.

За даними української розвідки, очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

"Разом із росіянами навчання проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - стверджують у ГУР.