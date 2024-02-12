Події

08:19 12.02.2024

За минулу добу ліквідовано 790 окупантів і 45 БПЛА противника

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За минулу добу ліквідовано 790 окупантів і 45 БПЛА противника

Сили оборони за минулу добу знищили 790 окупантів, 10 танків, 21 бронемашину, 6 артсистем, 45 безпілотників, 1 крилату ракету, 8 одиниць авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в понеділок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 395990 (+790) осіб, танків - 6416 (+10) од, бойових броньованих машин - 11977 (+21) од, артилерійських систем - 9481 (+6) од, РСЗВ - 981 (+0) од, засоби ППО - 666 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45), крилаті ракети - 1882 (+1), кораблі / катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7) од, спеціальна техніка - 1514 (+1)", - зазначено у зведенні Генштабу.

Дані уточнюють.

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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