Події

07:53 12.02.2024

У Дніпропетровській області вночі знищено одну ракету і шість безпілотників

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У Дніпропетровській області вночі знищено одну ракету і шість безпілотників

У Дніпропетровській області вночі знищено одну ракету і 6 безпілотників, унаслідок атаки виникла пожежа на енергетичному об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським - 6 безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали", - написав він у своєму телеграм-каналі в понеділок уранці.

За даними ОВА, без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис абонентів. У Тернівці - 10 тис. абонентів без води.

Агресор також обстрілював Нікопольську область.

"Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минуло без загиблих і постраждалих", - додав Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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