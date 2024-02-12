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05:54 12.02.2024

Ізраїльські військові врятували двох заручників, по м. Рафах у Секторі Гази завдано ударів із повітря

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Ізраїльські військові врятували двох заручників, по м. Рафах у Секторі Гази завдано ударів із повітря

 У понеділок ізраїльські військові заявили, що врятували двох заручників під час спецоперації, проведеної вночі в Рафасі на півдні Сектора Газа, водночас по місту було завдано ударів із повітря, повідомляє CNN.

Зазначається, що звільненими заручниками є 60-річний Фернандо Симон Марман і 70-річний Луї Хар, які були захоплені 128 днів тому під час нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Обидва перебувають у доброму стані й переведені в медичний центр Шиба в Тель-ха-Шомері, повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Спільна операція зі звільнення заручників була проведена спільно з Агентством безпеки Ізраїлю і поліцією Ізраїлю.

Новина про звільнення з'явилася в той момент, коли Рафах зазнавав ізраїльських атак. Палестинське товариство Червоного Півмісяця (ПТЧП) заявило в понеділок, що внаслідок нещодавніх авіаударів загинуло понад 60 осіб і що місто зазнає "інтенсивних обстрілів".

Теги: #ізраїль #заручники #удари

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