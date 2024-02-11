Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає допомогу Україні

Сенат США зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроєкту, який передбачає фінансування для України, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в неділю ввечері.

"Сенат зробив наступний крок на шляху до ухвалення законопроекту HR 815 про міжнародну допомогу, який включає Україну. 67 сенаторів, за 60 необхідних, підтримали рішення про зупинку дебатів щодо заміни оригінального тексту законопроєкту HR 815 на текст, раніше запропонований сенатором П. Мюррей (Демократична партія - ІФ-У), проти проголосували 27 сенаторів", - написала вона у Фейсбуці.

За словами Маркарової, наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту (потрібен 51 голос), яке може відбутися не раніше, ніж за 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12.02.2024.

Також посол повідомила про спробу заблокувати розгляд законопроєкту з боку представників Республіканської партії.

"Перед голосуванням сьогодні Сенат відхилив клопотання сенатора М. Лі (Республіканська партія - ІФ-У), який є прихильником ізоляціонізму, про перегляд рішення щодо розгляду HR 815, яке могло зупинити подальший розгляд. За необхідних 51, це рішення підтримало 40 сенаторів", - наголосила Маркарова.