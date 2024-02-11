Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ Павлюка

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський представив особовому складу командувача Сухопутних військ генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, повідомляє пресслужба Сухопутних військ у неділю.

"Ми з Вами були великою родиною у складі Сухопутних військ. Я продовжую залишатися разом із вами. Війна показала, що все, що ми робили, а це тренування, навчання і ті заходи, які були вжиті напередодні вторгнення, були не дарма. Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, у мене інших кандидатур навіть не було". - сказав Сирський під час представлення.

Як повідомляється, генерал-лейтенант "Павлюк подякував головнокомандувачу за довіру і за роботу, виконану для захисту країни. Висловив упевненість у тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська і наближає перемогу".