Події

17:11 11.02.2024

Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

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Військові США напередодні з метою самооборони провели успішні атаки в Ємені проти двох безпілотних катерів і трьох мобільних установок із протикорабельними ракетами заколотників-хуситів, повідомили в Центральному командуванні ЗС США (Centcom) у неділю.

"У CENTCOM встановили, що ці безекіпажні катери і ракети перебувають у підконтрольних хуситам районах Ємену, і що вони становлять безпосередню небезпеку для кораблів ВМС США і цивільних суден у регіоні", - йдеться на сторінці Centcom у соцмережі X.

Удари завдавали по півночі провінції Ходейда, яка на заході омивається Червоним морем.

Теги: #сша #ємен #хусити

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