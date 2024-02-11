Військові США атакували безпілотні катери та протикорабельні ракети хуситів

Військові США напередодні з метою самооборони провели успішні атаки в Ємені проти двох безпілотних катерів і трьох мобільних установок із протикорабельними ракетами заколотників-хуситів, повідомили в Центральному командуванні ЗС США (Centcom) у неділю.

"У CENTCOM встановили, що ці безекіпажні катери і ракети перебувають у підконтрольних хуситам районах Ємену, і що вони становлять безпосередню небезпеку для кораблів ВМС США і цивільних суден у регіоні", - йдеться на сторінці Centcom у соцмережі X.

Удари завдавали по півночі провінції Ходейда, яка на заході омивається Червоним морем.