Інтерфакс-Україна
Події
19:24 06.05.2025

Аеропорт Сани повністю припинив роботу після ізраїльських ударів, стверджує ЦАХАЛ

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Авіаудари Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по інфраструктурі хуситів в аеропорту єменської столиці Сани призвели до повного припинення роботи повітряної гавані, повідомляє у вівторок армія у своєму телеграм-каналі.

"Деякий час тому винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів і ліквідували терористичну інфраструктуру хуситів у головному аеропорту Сани, повністю припинивши його роботу. Удар став відповіддю на атаку терористичного режиму хуситів по аеропорту імені Бен-Гуріона", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ударів було завдано по злітно-посадкових смугах, повітряних суднах і об'єктах інфраструктури.

В Ізраїлі стверджують, що аеропорт є "центральним вузлом для трансферу озброєння та оперативників" єменських заколотників.

ЦАХАЛ також завдав ударів по кількох електростанціях у районі Сани і по бетонному заводу "Аль-Імран".

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив заклик до всіх, хто перебуває в районі аеропорту столиці Ємену, терміново покинути цю зону. The Jerusalem Post пояснює, що це перше попередження з боку ізраїльських військових. Перед попередніми шістьма ударами по цілях у Ємені ЦАХАЛ подібних оголошень не робив.

У неділю балістична ракета вибухнула на території аеропорту імені Бен-Гуріона в Ізраїлі. Три людини дістали поранення. Ізраїльська система ПРО, за даними ЗМІ, засікла ракету, але не змогла її збити. У повідомленнях наголошується, що це перший випадок, коли єменським заколотникам-хуситам, які періодично проводять обстріли Ізраїлю, вдалося вразити головний аеропорт цієї країни.

Напередодні близько 20 винищувачів ВПС Ізраїлю за підтримки літаків-розвідників і літаків-заправників завдали ударів по єменському порту Ходейда та по цементному заводу поблизу міста Баджиль на заході Ємену.

 

 

 

Теги: #удари #ізраїль #аеропорт #ємен

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