На кордоні з Польщею в найближчі пів року запрацює автомобільний п/п "Нижанковичі - Мальховичі" - Львівська ОВА

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі" на Львівщині запрацює в найближчі пів року, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

У суботу він із новопризначеною главою Підкарпатського воєводства Польщі Терезою Кубас-Гуль оглянув перебіг робіт на майбутньому автомобільному пункті пропуску.

"Наразі він уже на завершальному етапі", - написав Козицький у телеграм-каналі.

За словами Кубас-Гуль, створення пішохідного пункту пропуску могло б стати наступним етапом проєкту.

Крім того, Львівська ОВА вже направила до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозицію доповнити Угоду про створення міжнародного автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховичі" залізничним сполученням. Аналогічне звернення до польського профільного міністерства направило Підкарпатське воєводство, повідомив Козицький.