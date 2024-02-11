Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

Президент України і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ.

Указ про це №69/2024 від 11 лютого оприлюднила пресслужба глави держави.

Раніше Павлюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони. А командувачем Сухопутних військ раніше був новий головком ЗСУ Олександр Сирський.

Президент також іншими указами призначив генерал-лейтенанта Юрія Содоля командувачем Об'єднаних сил замість звільненого з посади Сергія Наєва.

Головою Десантно-штурмових військ став Ігор Скибюк, який замінив Максима Миргородського.

Командувачем Сил територіальної оборони призначено Ігоря Плахуту.