Події

11:04 11.02.2024

Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

1 хв читати
Павлюк очолив Сухопутні війська, Содоль став командувачем Об'єднаних сил замість Наєва

Президент України і верховний головнокомандувач Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ.

Указ про це №69/2024 від 11 лютого оприлюднила пресслужба глави держави.

Раніше Павлюк обіймав посаду першого заступника міністра оборони. А командувачем Сухопутних військ раніше був новий головком ЗСУ Олександр Сирський.

Президент також іншими указами призначив генерал-лейтенанта Юрія Содоля командувачем Об'єднаних сил замість звільненого з посади Сергія Наєва.

Головою Десантно-штурмових військ став Ігор Скибюк, який замінив Максима Миргородського.

Командувачем Сил територіальної оборони призначено Ігоря Плахуту.

Теги: #зсу #кадри #укази

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 11.02.2024
Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

Євлаш про призначення нового керівництва Генштабу: противник відчує нову міць української армії

11:03 11.02.2024
Мобільні групи ЗСУ збили 5 із 10 "Шахедів" у напрямку Києва - Наєв

Мобільні групи ЗСУ збили 5 із 10 "Шахедів" у напрямку Києва - Наєв

14:35 09.02.2024
У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України

У Брюсселі назвали заміну головкому ЗСУ внутрішньою справою України

20:56 08.02.2024
На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

20:20 08.02.2024
Подоляк: Рішення про оновлення керівного складу ЗСУ обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не дала належного результату у 2023 році

Подоляк: Рішення про оновлення керівного складу ЗСУ обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не дала належного результату у 2023 році

19:42 08.02.2024
Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

13:17 07.02.2024
Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

Павлюк про створення Сил безпілотних систем: Відкриваються можливості для повноцінного виробництва дронів і відправлення їх у війська

10:30 07.02.2024
Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

19:26 06.02.2024
Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

Верховна Рада розгляне звільнення Лапутіної з посади міністра ветеранів 7 лютого

19:14 06.02.2024
Верховна Рада має намір у середу розглянути питання про звільнення Буглака з посади члена ЦВК

Верховна Рада має намір у середу розглянути питання про звільнення Буглака з посади члена ЦВК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

Найбільшу кількість ворожих атак ЗС України відбили на авдіївському, бахмутському та мар'їнському напрямках

Окупанти за добу втратили 930 осіб

ППО ліквідувала 40 із 45 ударних БПЛА "шахед", які атакували Київ і регіони вночі

Ворог уночі атакував Київ ударними дронами, ППО знищила всі на підступах до столиці

ОСТАННЄ

Нетаньягу обіцяє евакуацію мирних жителів із Рафаха у зв'язку з підготовкою наступу ізраїльських військ

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

У Черкаській області збито два ворожі "Шахеди" - голова ОВА

Унаслідок атаки ворожих дронів у Миколаєві постраждала одна людина, загалом в області знищили 18 БПЛА - голова ОВА

Через падіння уламків БПЛА на Київщині була пожежа на одному з підприємств, а на Житомирщині уламки впали на території населеного пункту

Чотири ворожі ракетоносії перебувають у Чорному морі та один у Середземному

Унаслідок обстрілу села на Харківщині загинула мирна мешканка

У Дніпропетровській області збито два БПЛА, є поранений

Ворог випустив 201 снаряд по Херсонській області за добу, є загиблий і поранений

У Херсоні в результаті обстрілів пошкоджено лінії електропередачі і можуть бути перебої з водопостачанням - Мрочко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА