Мобільні групи ЗСУ збили 5 із 10 "Шахедів" у напрямку Києва - Наєв

Мобільні вогневі групи Сил оборони збили 5 із 10 запущених Росією в ніч на неділю БПЛА типу "Шахед-136/131" на Київському напрямку, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Противник постійно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Але захисники українського неба щодня порушують плани ворога", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

За його словами, мобільні групи озброєні зенітними гарматами і великокаліберними кулеметами.