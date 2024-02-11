Події

08:42 11.02.2024

У Дніпропетровській області збито два БПЛА, є поранений

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У Дніпропетровській області збито два БПЛА, є поранений

Сили оборони збили два ворожі БПЛА в Дніпропетровській області, якими окупанти атакували в ніч на неділю, в результаті атаки є потерпілий, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі захисники неба збили два ворожі безпілотники в Дніпровському районі. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранено 39-річного чоловіка. Його стан задовільний, лікуватиметься вдома", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Лисака, на Нікопольщині ворог здійснив три обстріли з важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах.

Пошкоджено два приватні будинки та газопровід. У районі без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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