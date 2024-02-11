Окупанти за добу втратили 930 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 930 окупантів, 12 танків, 14 бронемашин, 16 артсистем, 22 БПЛА, а також 14 авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 395200 (+930) осіб, танків - 6406 (+12) од, бойових броньованих машин - 11956 (+14) од, артилерійських систем - 9475 (+16) од, РСЗВ - 981 (+0) од, засоби ППО - 666 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7257 (+22), крилаті ракети - 1881 (+0), кораблі/катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12592 (+13) од, спеціальна техніка - 1513 (+1)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.