11 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 718 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 718 RUSSIAN AGRESSION

11 лютого відзначають Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток у науці.

В Україні святкують День працівників органів РАГСу, в Японії - День заснування держави.

Православна церква вшановує пам'ять Власія Севастійського.

Всесвітній день хворого

Всесвітній день хворого було засновано 13 травня 1992 року з ініціативи 264-го Папи Римського Івана Павла II. У своєму спеціальному посланні, понтифік зазначив, що щорічне святкування Всесвітнього дня хворого має певну мету.

У 1991 році ІвануПавлу II було поставлено діагноз хвороби Паркінсона, хвороби, про яку світ дізнався значно пізніше. Примітно те, що Папа Римський встановив Всесвітній день хворого через рік після звістки про свій діагноз.

Уперше цей День відзначили 11 лютого 1993 року. Дату було обрано у зв'язку з тим, що католики світу здавна відзначають 11 лютого День хворого.

Саме цього дня у французькому містечку Лурд багато століть тому відбулося явлення Богоматері. Свята Діва, Лурдська Богоматір, зцілила стражденних, ставши, тим самим, символом спасительки хворих.

Нині в багатьох країнах світу цього дня відбуваються різноманітні акції та заходи, присвячені темі профілактики хвороб, їхнього лікування і, звісно, темі здоров'я та здорового способу життя.

Міжнародний день жінок і дівчаток у науці

Щорічно 11 лютого, з 2016 року, за рішенням ООН відзначають Міжнародний день жінок і дівчаток у науці.

20 грудня 2013 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію "Наука, техніка та інновації з метою розвитку", в якій визнавали рівний і повноцінний доступ жінок і дівчаток будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки та інновацій як запоруку забезпечення гендерної рівноправності у цій сфері. А за два роки, на черговому пленарному засіданні Генасамблеї було ухвалено резолюцію, яка проголошує 11 лютого Міжнародним днем жінок і дівчаток у науці.

День заснування держави в Японії

Свято відзначається в Японії щорічно 11 лютого і є загальнонаціональним вихідним днем.

У Книзі історії Японії, яка веде літопис держави з часів періоду Нара (710-794), ідеться про те, що днем заснування японської держави вважається день сходження на престол першого імператора Японії - Дзімму. У перекладі на Григоріанський календар цією датою стало 11 лютого 660 року до нашої ери.

Попри те, що існування Дзімму не було достовірним історичним фактом, ця подія була обрана для того, щоб підкреслити і в самій Японії, і за кордоном законну владу уряду, сконцентровану на той час у руках імператора.

У першого імператора Японії з'являються дати правління: 660-585 роки до нашої ери, а його ім'я відкриває довгий перелік правителів Японії.

День заснування держави був офіційно внесений до списку національних свят Японії 1966 року, а набув чинності в 1967 році.

Ще цього дня:

1922 - У Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну;

1929 - Між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI було підписано Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан було проголошено суверенною державою, яка діє на основі теократії;

1949 - Менору затвердили як герб Ізраїлю;

1963 - У Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до вищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної;

1979 - В Ірані перемогла ісламська революція;

1989 - Відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (сьогодні - Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка);

1990 - Нельсон Мандела вийшов із в'язниці після 27-річного ув'язнення;

1992 - Республіка Ботсвана визнала незалежність України;

2004 - Бен Гаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово "подкастинг".

2011 - Президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку в результаті революції.

Церковне свято

Власій Севастійський - християнський святий, священномученик. У 3-4 століттях він жив у Малій Азії, служив єпископом у Каппадокії. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Гоніння на християн змусили його сховатися в печері. За переказами, там його оточувало безліч різних звірів, але вони не чіпали Власія, а, навпаки, охороняли його спокій.

Іменини: Всеволод, Гавриїл, Георгій, Дмитро, Захар, Порфирій.