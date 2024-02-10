Сирський про новопризначених заступників головкома ЗСУ та начштабу: Усі вони досвідчені офіцери

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав новопризначених заступників головкома і начальника штабу, зазначивши водночас, що всі вони є досвідченими офіцерами.

"Хочу привітати нових заступників Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України: бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка", - написав він у телеграм-каналі.

Сирський також привітав своїх нових заступників, полковника Вадима Сухаревського і полковника Андрія Лебеденка.

"Усі вони досвідчені офіцери, які мають колосальні знання та досвід, що неодмінно прискорить нашу перемогу", - наголосив головнокомандувач.

Як повідомлялося, заступниками головкома ЗСУ Олександра Сирського стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.