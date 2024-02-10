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20:16 10.02.2024

Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

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Чверть українських школярів хоче виїхати за кордон - опитування

Чверть українських школярів песимістично дивляться на майбутнє України і хочуть виїхати за кордон. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним агентством Vox Populi на замовлення благодійного фонду savED у рамках проєкту "Надання освітніх послуг в умовах війни в Україні" за підтримки Програми "U-LEAD з Європою".

"На запитання про те, як вони загалом налаштовані на майбутнє України, найнижчий оптимізм простежується саме серед учнівства. Чверть учнів та учениць (24%) мають песимістичні погляди, ще 25% - ані оптимістичні, ані песимістичні, а серед 52% оптимістично налаштованих учнів 31% - скоріше оптимістично дивляться на майбутнє держави", - сказано у звіті за підсумками дослідження.

При цьому серед учнів 53% хочуть після школи залишатися в Україні (хоча з них 23% хочуть жити в іншому населеному пункті, ніж де мешкають зараз). Чверть опитаних учнів (26%) хочуть переїхати жити за кордон.

Продовження навчання - бажаний сценарій для 77% учнівства. Зокрема, 35% учнів хотіли б вступити до провідного університету України, 25% - до іншого університету чи технікуму/коледжу України, 18% - вступити за кордон. Останніх більше серед міського учнівства - 22% проти 9% у селах. І лише 6% планують одразу піти працювати, 4% - на військову службу, взяти "gap year" - 7%.

Дослідження проводилося у два етапи: репрезентативне загальнонаціональне опитування та вивчення практичних кейсів громад із налагодження доступу до освіти в громадах, розташованих відносно близько до лінії фронту. У репрезентативному дослідженні взяли участь учні та учениці (віком 14+), батьки, педагоги та освітяни, представники та представниці адміністрацій закладів освіти та органів місцевого самоврядування, які компетентні відповісти на запитання щодо стану освіти в громаді. Загалом було опитано 1397 учнів та учениць, 1288 батьків, 1141 педагог, 146 представників шкільних адміністрацій, 64 представники та представниці органів місцевого самоврядування в усіх областях України.

У межах вивчення кейсів (практик) організації доступу до освіти дітей у громадах дослідники та дослідниці обрали 15 громад із Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської області. У кожній громаді було проведено по 7-9 глибинних інтерв'ю з місцевою владою, батьками та учнями, а також із педагогами та освітянами. Усі громади, досвід яких вивчався під час дослідження, мали або мають руйнування освітньої інфраструктури, зазнали або зазнають систематичних обстрілів.

 

 

Теги: #школярі #опитування #майбутнє

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