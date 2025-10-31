Інтерфакс-Україна
Економіка
20:23 31.10.2025

Мінекономіки запустило опитування експортерів щодо вітчизняного бренду та потреб інструментів підтримки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України проводить опитування українського бізнесу, що здійснює експортну діяльність, щодо конкуренції на внутрішньому ринку та інструментів підтримки на зовнішньому.

"Сьогодні українські підприємства демонструють високий рівень технологій, якості та інновацій. Але іноземні партнери не завжди помічають українське походження продукції або не розуміють його цінність. Ми ж прагнемо посилити позиціонування та створити систему, яка допоможе бізнесу підкреслити національне походження, використати його як перевагу для інтернаціоналізації", - написав у Facebook заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Він пояснив, що мета опитування - почути успішні кейси підприємців, зрозуміти, з якими складнощами стикаються експортери, визначити перспективні ринки та галузі, а також дізнатися, як бренд Made in Ukraine ("Зроблено в Україні") може посилити позиції вітчизняного бізнесу на світових ринках і стати реальною конкурентною перевагою.

Крім того, команда міністерства сподівається зібрати ідеї щодо практичних форматів підтримки – від комунікаційних аспектів до конкретних інструментів, які реально допомагають у роботі за кордоном

Взяти участь в опитуванні можна з 31 жовтня по 20 листопада за посиланням: https://surl.li/ugesak.

 

