Наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу вважають 10 з 25 опитаних експертів із зовнішньої політики – Фонд "Демініціативи"

Десять з 25 опитаних Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва експертів із зовнішньої політики вважають неможливим набуття Україною статусу ядерної держави, тоді як семеро з них висловились позитивно, для вісьмох експертів на це запитання було важко відповісти.

Про це свідчать результати опитування експертів щодо ядерного чинника в російсько-українській війні, що Фонд "Демократичні ініціативи" провів з 16 вересня по 24 жовтня 2025 року та оприлюднив на сайті у п'ятницю. Зазначається, що метою опитування було з’ясувати думки експертів щодо потенційного застосування Кремлем ядерної зброї.

"10 опитаних експертів вважають неможливим набуття Україною статусу ядерної держави, оскільки це послабить нашу країну в питаннях комунікації з країнами Заходу та може спровокувати ядерний удар з боку Кремля. Натомість 7 експертів висловились позитивно щодо такої перспективи у разі, якщо інших реальних гарантій безпеки для України не залишиться. Для 8 експертів на це запитання було важко відповісти", - йдеться у повідомленні Фонду.

На питання про ядерний статус України, експерти відповіли наступним чином: 13 опитаних експертів вважають, що наявність в Україні ядерного арсеналу не стримала б Росію від нападу. Протилежної думки дотримуються 10 експертів.

Періодичні натяки в світових медіа про можливі плани України відновити свій ядерний потенціал ніяк не впливають на перебіг війни – так вважає 11 опитаних експертів. На думку 8 респондентів, такі натяки скоріше посилюють увагу до потреби України в гарантіях безпеки. Натомість 5 учасників дослідження вважають, що це шкодить Україні, створюючи додаткову напругу у відносинах зі світовим співтовариством.

Повідомляється, що 20 опитаних експертів вважають малоймовірним чи категорично неможливим застосування Росією ядерної зброї проти України, лише 5 учасників дослідження вважають такий сценарій імовірним. 23 експерти оцінюють імовірність застосування Росією ядерної зброї проти країн Європи як низьку, тоді як лише двоє вважають такий сценарій цілком ймовірним.

Експерти одностайні в оцінці застосування росіянами ядерної зброї проти США, вважаючи це малоймовірним (при цьому 15 із 25 експертів, відповіли "однозначно ні"). 23 експерти вважають малоймовірною атаку росіян на американські військові об’єкти за межами США.

Однак щодо ймовірності ядерного удару Кремля по нейтральних територіях думки експертів дещо розходяться. 16 експертів оцінюють такий сценарій як малоймовірний, тоді як 9 респондентів вважають схожу атаку цілком можливою.

22 експерти вважають ядерний арсенал Москви основним чинником, що стримує країни Заходу від посилення військової допомоги Україні у боротьбі проти агресора, і лише 3 експерти не погоджуються з цим.

За даними Фонду, 18 опитаних експертів вважають, що періодична ескалація Москвою бойових дій поблизу Запорізької АЕС є свідомим відпрацюванням сценарію спричинення ядерної катастрофи та досягнення такого самого політичного/психологічного ефекту, як і від застосування тактичної ядерної зброї. Ще 6 експертів зазначають, що такі дії росіян переслідують інші цілі. І лише один експерт вважає ці дії несвідомими.

21 експерт вважає за доцільне, щоб Україна продовжувала операції зі знищення компонентів ядерної тріади РФ, тоді як 4 респонденти утрималися від відповіді на це запитання.

Оцінюючи ядерний арсенал Кремля, 10 експертів висловили думку, що декларовані масштаби ядерного арсеналу Росії є близькими до реальної кількості, 7 експертів вважають, що фактичний розмір ядерного арсеналу Росії далекий від заявленого Кремлем, а 8 експертів зазначили, що на це запитання важко відповісти.

Майже порівну розділилась думка експертів щодо можливості ядерних країн Європи (Великої Британії та Франції) стати альтернативною ядерною "парасолькою" для Європейського Союзу в протистоянні ядерному шантажу Кремля. Ствердно відповіло 13 респондентів, натомість 12 експертів скептично оцінюють таку можливість.

20 експертів погодились з думкою, що чинна адміністрація у Білому Домі є вкрай вразливою до ядерного шантажу авторитарних режимів (Росія, Іран, КНДР). Лише 5 опитаних фахівців так не вважають.

Щодо питання, чи потрібно серйозно ставитися до періодичних ядерних погроз Москви під час російсько-української війни, думки експертів розділились майже порівну: 13 опитаних експертів відповіли ствердно, тоді як 12 респондентів вважають, що на такі погрози з боку Росії не варто зважати, оскільки така риторика є свідченням мілітарної слабкості Москви у конвенційній війні проти України.

18 опитаних експертів згодні, що періодичний ядерний шантаж Кремля стримує країни Заходу від вагомої допомоги Україні, тоді як 6 учасників дослідження вважають, що періодичний ядерний шантаж РФ поступово "притупляє" страх країн Заходу та сприяє їхній рішучості допомагати Україні.