Потоки на в'їзд і виїзд з України цього тижня залишалися рівними - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України за тиждень із 3 до 9 лютого становила 408 тис., цей показник тримається вже третій тиждень поспіль, свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, якщо тижнем раніше з України виїхало на 3 тис. більше, ніж в'їхало, то цього потоки повністю вирівнялися.

Початок нового блокування кордону польськими фермерами 9 лютого ще не позначився на статистиці: за тиждень кількість оформлених транспортних засобів збільшилася зі 112 тис. до 113 тис., тоді як із гуманітарними вантажами - з 607 до 690.

Статистика прикордонної служби Польщі також підтверджує приблизно рівні потоки на в'їзд і виїзд з України: 116,6 тис. проти 110,5 тис. (дані за 9 лютого поки відсутні), тоді як тижнем раніше різниця між ними була 2,4 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Вона тимчасово припинилася в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилася і сумарно з кінця вересня 2022 року до річниці повномасштабної війни досягла 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд, за даними Держприкордонслужби, лише на 4 тис.

Як зазначив на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб, тоді як у Нацбанку, навпаки, очікують відтоку з України 0,1 млн після 0,2 млн у 2023 році.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі на кінець минулого року оцінювали в 5,975 млн, а загалом у світі - у 6,445 млн.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язано не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.

Перетин західного кордону України, тис. осіб:

Дата з України зокрема в Польщу в Україну зокрема, українці кільк. авто, тис. гуманіт. авто 09.02 32 19 31 26 16 112 08.02 30 19 27 23 17 102 07.02 28 16 26 23 16 111 06.02 27 17 26 22 16 83 05.02 26 16 29 25 15 84 04.02 28 17 33 30 16 103 03.02 33 19 32 28 17 95 02.02 29 18 30 27 16 65 01.02 28 18 27 24 16 127 31.01 29 17 28 24 16 73 30.01 28 17 25 23 16 68 29.01 27 16 28 26 15 75 28.01 30 19 32 29 16 105 27.01 34 22 32 28 17 94

Дані: Держприкордонслужба