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19:32 10.02.2024

Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

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Зеленський призначив заступників Головкома ЗСУ та начальника Генштабу

Заступниками Головкома ЗСУ Олександра Сирського стали полковники Вадим Сухаревський і Андрій Лебеденко, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії і самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисний саме на загальноармійському рівні", - сказав він.

За його словами, "заступниками головкома Олександра Сирського стали полковник Вадим Сухаревський, його напрямок - це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами, і полковник Андрій Лебеденко, його напрямок - це інновації, а саме технологічний компонент армії і бойових систем".

"Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій предостатньо. Усе має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів", - сказав Зеленський.

Він також назвав нових заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України. "Бригадний генерал Володимир Горбатюк, його напрямок - це оперативна робота, робота штабів, планування, управління. У кожному штабі мають на 100% розуміти фронт. Бригадний генерал Олексій Шевченко. Його напрямок - це логістика, максимальна якість логістики в нашій армії. Бригадний генерал Михайло Драпатий. Він відповідатиме за підготовку, якісне тренування наших військових", - сказав президент.

 

 

 

Теги: #призначення #військові #зеленський

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