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10:27 10.02.2024

ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ за добу ліквідували 980 окупантів, 9 танків - Генштаб ЗСУ

Українські військові за добу ліквідували близько 980 осіб особового складу ворога, 9 танків, 21 бойову броньовану машину, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.02.24 орієнтовно сягнули: особового складу - близько 394270 (+980) осіб, танків - 6394 (+9) од, бойових броньованих машин - 11942 (+21) од, артилерійських систем - 9459 (+24) од, РСЗВ - 981 од, засобів ППО - 666 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7235 (+26), крилатих ракет - 1881 (+0), кораблів/катерів - 24 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12579 (+28) од, спеціальної техніки - 1512 (+3)", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці в суботу вранці. 

 

Теги: #рф #генштаб_зсу #зведення #втрати_ворога

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