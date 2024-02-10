За добу ворог здійснив 29 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей

За добу ворог здійснив 29 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 144 вибухи, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області окупанти обстріляли з міномета 120 мм Карповичі (13 приходів) і Заріччя (3 приходи) Семенівської громади, Хрінівку Сновської громади (1 прихід), двічі - Грем'яч Новгород-Сіверської громади (28 приходів).

Також ворог ударив НАР із гелікоптера по Леонівці Семенівської громади, зафіксовано 2 приходи.

У Сумській області противник обстріляв зі ствольної артилерії двічі Степанівку Конотопського району (21 прихід), а також Зноб-Новгородське (3 приходи), Винторівку (2 приходи), Пустогород (6 приходів), Заруцьке (3 приходи), Шалигине (11 приходів) Шосткинського району.

Ворог обстріляв із міномета 120 мм Фотовиж (2 приходи), Катеринівку (2 приходи), Старикове (6 приходів), Ходине (4 приходи), Нововолодимирівку (2 приходи), Стару Гуту (12 приходів), Шалигине (2 приходи), двічі - Рожковичі (7 приходів) Шосткинського району.

З міномета 82 мм були обстріляні Середина-Буда (3 приходи), Вовківка (2 приходи).

Противник атакував FPV-дроном Бачівськ (1 прихід), також Середину-Буду атакував дрон-камікадзе (1 прихід) і РСЗВ - 7 приходів.

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.