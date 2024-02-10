Події

08:57 10.02.2024

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у селищі Великий Бурлук

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У ніч із п'ятниці на суботу російські окупаційні війська завдали удару по селищу Великий Бурлук, повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій у суботу.

"Увечері 9 лютого ворог укотре атакував цивільні об'єкти в селищі Великий Бурлук Чугуївського району Харківської області. Унаслідок ударів сталися пожежі та зазнали руйнувань будівлі кафе та лікувального закладу. Загальна площа пожежі склала 180 кв.м", - йдеться в повідомленні.

О 01:45 силами ДСНС було ліквідовано останній осередок загоряння. За попередніми даними жертв і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #атака #харківська_область #наслідки

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