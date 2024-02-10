10 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 717 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 717 RUSSIAN AGRESSION

10 лютого відзначають Новий рік за місячним календарем.

Ще сьогодні Всесвітній день зернобобових, Європейський день безпечного Інтернету.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Харлампія.

Новий рік за місячним календарем

Новий рік - найдовше і найважливіше свято в китайському (місячному) календарі. Фестивалі, гуляння, приурочені до цього свята, тривають 15 днів. Воно припадає на другий молодик після зимового сонцестояння, на період між 12 січня і 19 лютого.

Нерідко Новий рік за місячним календарем називають "китайським", бо його святкування поширилося Азією, а згодом і світом, саме з Піднебесної, де він називається Чунь цзе, що означає Свято Весни.

Ба більше, у більшості країн, що відзначають це свято, "китайський" Новий рік є державним святом і радісною подією для представників усіх національностей і конфесій.

Історія китайського Нового року налічує кілька тисячоліть і пов'язана з великою кількістю різноманітних традицій і прикмет.

Новорічна вечеря - головна традиція. До того ж, на столі має бути якомога більше страв. Згідно з традицією, у святкову ніч за столом присутні духи предків, які є повноправними учасниками події.

Всесвітній день зернобобових

10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових. Він встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у грудні 2018 року за ініціативою уряду Республіки Буркіна-Фасо.

Зернобобовими називають сухе насіння бобових рослин, тобто рослин, плоди яких дозрівають у стручках (бобах). Найбільш відомими з них є горох, квасоля та сочевиця. Відомо, що зернобобові були частиною раціону харчування ще в Стародавньому Світі, де спеціально для цього вирощувалися.

Зернобобові входять до складу головних страв і є головним елементом Кухні народів світу: від середземноморського хумусу, що роблять із нуту, до традиційного повного англійського сніданку (тушковані боби) та індійського дала (його готують із гороху або сочевиці).

В офіційному зверненні представників африканської республіки до ООН наголошувалося, що заснування свята стане закономірним продовженням приділення уваги зернобобовим, як сільськогосподарським культурам, що відіграють велику роль у розв'язанні продовольчих проблем, формуванню здорового способу життя через здоровий раціон харчування.

Ще цього дня:

1919 - Через суперечності із Симоном Петлюрою голова Директорії Володимир Винниченко пішов у відставку;

1940 - У Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" і "мельниківців";

1947 - У Парижі підписано мирні договори між державами-переможцями у Другій світовій війні та колишніми союзниками гітлерівської Німеччини;

1957 - Стартував перший Кубок Африканських Націй у Судані;

1962 - Полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля;

1972 - ВВС заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та гурту "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям");

1992 - На екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт";

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея;

1995 - Під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

Церковне свято

Священномученик Харлампій був єпископом Магнісії, який проповідував Євангеліє за часів гоніння на християн за часів імператора Севера. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам, але не зрікся своєї віри.

Помер мученицькою смертю 202 року. За деякими джерелами, святий Харлампій став покровителем чиновників, тому що він був єпископом, а це вважалося високим суспільним становищем у давнину.

Був відомий мудрістю, справедливістю і добротою, які є необхідними якостями для державних службовців. Він захищає чиновників від заздрості, зради, підступності та брехні, а також допомагає їм здобувати Боже благословення й успіх у своїй роботі.

Іменини: Ісак, Феодосій, Ганна, Юхим, Яків, Антон, Володимир, Георгій.