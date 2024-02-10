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00:39 10.02.2024

Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

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Армія РФ за минулий день обстріляла 13 громад Сумської області, 3 людини загинули, 4 поранені

Армія РФ за минулий день обстріляла з різних видів озброєнь 13 громад Сумської області, зафіксовано 214 вибухів, 3 людини загинули, 4 поранені, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 21.00 п'ятниці.

"Протягом дня росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманська, Зно-Новгородська, Дружбівська, Серединно-Будська, Свєсська громади", - зазначено в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, у Хотинській громаді здійснено мінометні обстріли (7 вибухів) та авіаудари ракети КАБ (5 вибухів). Унаслідок влучання зруйновано житлові будинки, майстерню однієї з агрофірм. На жаль, 3 людини загинули, 4 поранені.

Так само по Краснопільській громаді було здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), артобстріли (18 вибухів) і скидання ВОГ із БпЛА (2 вибухи).

У Зноб-Новгородській громаді був авіаудар (пуск 15 ракет НАР) і артобстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів), артобстріл (2 вибухи) та обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів), обстріли гранатометів (40 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Юнаківська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар - ракетами та КАБ (3 вибухи).

По Шалигинській громаді ворог гатив із мінометів (14 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

В Есманській громаді зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи) і обстріл FPV-дроном (1 вибух). Так само атаці безпілотника піддалася Миропільська громада (1 вибух).

Артилерійських обстрілів зазнали Свеська (16 вибухів) і Глухівська громади (10 вибухів).

Під мінометним вогнем були Великописарівська (10 вибухів) і Дружбівська (1 вибух) громади.

Теги: #україна #обстріли #зведення #сумська_область

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