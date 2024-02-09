Суддю одного з райсудів Одеської області підозрюють в отриманні неправомірної вигоди в розмірі $4 тис. - САП

Правоохоронці повідомили про підозру судді одного з районних судів Одеської області, викритого на отриманні $4 тис. неправомірної вигоди, повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"9 лютого 2024 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детектива НАБУ повідомив про підозру судді одного з районних судів Одеської області, якого викрили на отриманні 4 тис. дол. США неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Згідно з версією слідства, фігурант одержав хабар для передачі своїм колегам-суддям за ухвалення ними рішень про закриття проваджень у справах про адміністративні правопорушення щодо фізичної особи. Однак у підозрюваного не було наміру передавати грошові кошти, і він розпорядився ними на власний розсуд.

Правоохоронці кваліфікували дії судді за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.27, ч.3 ст.369, ч.1 ст.190 КК України.

Фігуранта викрито детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області під процесуальним керівництвом прокурорів САП.