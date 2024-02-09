Події

20:32 09.02.2024

Умєров представив нового головнокомандувача ЗСУ на зустрічі з генінспектором Бундесверу в Києві

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Умєров представив нового головнокомандувача ЗСУ на зустрічі з генінспектором Бундесверу в Києві

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві, повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з повідомленням, розміщеним у телеграм-каналі Міноборони, під час зустрічі Сирський поінформував німецького колегу про ситуацію на передовій, а також подякував Німеччині за внесок у зміцнення ЗСУ.

Також сторони обговорили потреби українського війська в озброєнні, боєприпасах і системах ППО.

"Ми націлені на плідну співпрацю, ефективну комунікацію та обмін досвідом у реальному часі", - наводить пресслужба слова Умєрова.

 

Теги: #оборона #німеччина #головнокомандувач

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