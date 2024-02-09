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20:12 09.02.2024

Ухвалення закону про мобілізацію залежить від консультацій фракцій - Арахамія

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Ухвалення закону про мобілізацію залежить від консультацій фракцій - Арахамія

Ухвалення законопроєкту про мобілізацію загалом залежить від результатів консультацій фракцій наступного тижня, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Він або буде проголосований уже через 10 днів на наступному засіданні (Верховної Ради - ІФ-У), або ми візьмемо паузу. Усе залежатиме від того, як ми ці консультації вестимемо протягом наступного тижня. Якщо буде все більш-менш компромісно і всі партії одна з одною домовляться, тоді ми будемо рухатися більш швидко", - сказав Арахамія в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію.

 

 

Теги: #рада #думка #мобілізація

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