У Києві на "червоній" лінії метро частково перекрито рух через падіння людини на рейки - КМДА

Рух поїздів "червоною" лінією метро (Святошинсько-Броварською, М1) частково перекритий у п'ятницю вдень і здійснюється на двох ділянках між станціями "Академмістечко" і "Вокзальна", а також між станціями "Арсенальна" і "Лісова".

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, станції "Університет", "Театральна" та "Хрещатик" тимчасово закриті на вхід.

"На станції "Театральна" пасажир потрапив на колії. На місце події прямують відповідні служби. Про зміни та відновлення руху поїздів повідомимо додатково", - йдеться в повідомленні.