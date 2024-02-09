Події

14:42 09.02.2024

Зеленський вручив держнагороди воїнам, зокрема Зірки Героя Залужному та Буданову

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Зеленський вручив держнагороди воїнам, зокрема Зірки Героя Залужному та Буданову

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди воїнам, зокрема Зірки Героя України колишньому головкому ЗСУ Валерію Залужному і главі ГУР Міністерства оборони Кирилу Буданову.

"Сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Героїв України, воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави та українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилася захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. І ми маємо пройти весь цей шлях саме так, як потрібно, щоб досягти українських цілей, надійно захистити нашу незалежність, надійно гарантувати безпеку від Росії, надійно забезпечити мир для України, справедливий мир для всіх наших наступних поколінь", - сказав президент.

"Україна завжди буде вдячна кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру та генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди пам'ятатиме всіх своїх людей, які віддали своє життя в боротьбі заради нашої незалежності", - наголосив Зеленський.

 

Теги: #нагороди #зеленський

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