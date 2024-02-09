Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений через протести фермерів

Рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнений: у трьох пунктах пропуску "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" і "Дорогуськ - Ягодин" відбуваються акції протесту польських фермерів, повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці в п'ятницю.

"Увага, на кордоні з Польщею ускладнено рух транспорту. Через акції протесту польських фермерів, розпочаті сьогодні, ускладнено рух через пункти пропуску "Медика - Шегині", "Гребенне - Рава-Руська" і "Дорогуськ - Ягодин", - ідеться в повідомленні.

Із посиланням на польських колег Держприкордонслужба повідомила, що перед ПП "Медика" протестувальники мають намір пропускати по одному вантажному автомобілю, одному автобусу й одному легковому автомобілю на годину.

Крім того, через ПП "Гребенне" пропускатимуть по два вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежується.

Через ПП "Дорогуськ" протестувальники мають намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін.