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08:10 09.02.2024

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 2 танки, 22 бронемашини, 24 артсистеми, 1 реактивну систему залпового вогню, 18 безпілотників, 1 крилату ракету, 42 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє Генштаб Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 393290 (+910) осіб, танків - 6385 (+2) од, бойових броньованих машин - 11921 (+22) од, артилерійських систем - 9435 (+24) од, РСЗВ - 981 (+1) од, засоби ППО - 666 (+0) од, літаків - 332 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7209 (+18), крилаті ракети - 1881 (+1), кораблі / катери - 24 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 12551 (+38) од, спеціальна техніка - 1509 (+4)", - зазначено у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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