Фінляндія продовжила повне закриття кордону з Росією ще на два місяці

Уряд Фінляндії ухвалив рішення залишити закритими пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією до 14 квітня 2024 року, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни, передає DW 8 лютого.

Відомство називає це рішення "необхідним" і "усвідомленим", оскільки стихійна міграція з боку РФ може становити серйозну загрозу національній безпеці та громадському порядку.

Фінське МВС повідомило, що існує ймовірність відновлення потоку нелегальних мігрантів у разі відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія змінює свою поведінку. Навпаки, отримана нами інформація підтверджує нашу оцінку того, що Росія продовжує свою гібридну операцію. У нас є підстави вважати, що така ситуація збережеться протягом деякого часу", - заявила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен.