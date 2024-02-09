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01:58 09.02.2024

Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

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Унаслідок обстрілів військами РФ у Сумській області за добу було понад 250 вибухів

Унаслідок обстрілів із боку російських військ у населених пунктах Сумської області за добу зафіксовано понад 250 вибухів, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 четверга.

"Протягом дня росіяни здійснили 41 обстріл прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 251 вибух. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Кролевецька, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - вказується в повідомленні.

У Великописарівській громаді була БпЛА скидання ВОГ (2 вибухи), мінометні обстріли (21 вибух).
По Білопільській громаді ворог гатив із мінометів (39 вибухів), артилерії (50 вибухів), гранатометів (64 вибухи). Також був авіаудар (2 вибухи) і танковий обстріл (8 вибухів).
У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл FPV-дроном (4 вибухи) і атака БпЛА - скидання ВОГ (2 вибухи).
По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів) і мінометів (5 вибухів).
На територію Есманської громади росіяни скинули 4 міни, а також були обстріли FPV-дроном (3 вибухи).
У Середино-Будській громаді здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух) та мінометний обстріл (3 вибухи).
У Кролевецькій громаді здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
У Миропільській громаді був мінометний обстріл (4 вибухи) та артобстріл (2 вибухи).Окупанти також завдавали ударів з артилерії по громадах: Шалигинській (3 вибухи), Юнаківській (20 вибухів) і Ворожбянській (1 вибух).
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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