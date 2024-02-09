Сенат США підтримав розгляд законопроєкту, що включає допомогу Україні

Законопроєкт на $95,34 млрд, що включає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, отримав процедурну підтримку в Сенаті, повідомило агентство Reuters у четвер, 8 лютого.

"Це хороший перший крок. Цей законопроєкт необхідний для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним мирним жителям Гази і Тайваню", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер після голосування.

Зазначається, що сенатори підтримали процедурну пропозицію, перевищивши поріг у 60 голосів для просування законопроєкту. Сімнадцять республіканців проголосували "за", що стало несподіваним кроком після того, як у середу вони заблокували ухвалення ширших заходів у сфері безпеки кордонів.

Про те, коли Сенат проголосує за остаточне ухвалення законопроєкту, не повідомлялося.