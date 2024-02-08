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23:40 08.02.2024

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

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У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський має право обирати, хто очолить Збройні сили країни, і США будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє Reuters.

"Президент Зеленський є президентом своєї країни, а Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над збройними силами", - сказала представниця Пентагону.

Вона назвала Олександра Сирського "досвідченим і успішним командиром".

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що головнокомандувачем Збройних Сил України призначено Олександра Сирського.

Теги: #україна_сша #сирський

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