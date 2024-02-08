Події

22:50 08.02.2024

Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

1 хв читати
Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

Поблизу кордону з Угорщиною затримано групу із 40 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України, повідомила Державна прикордонна служба України в четвер увечері.

"Абсолютний рекорд: група із 40 порушників намагалася потрапити до Угорщини", - написано в Телеграм-каналі Служби.

"Два мікроавтобуси зупинили прикордонники недалеко від кордону. Водії перевозили 38 чоловіків - це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що у складі групи - "чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500".

Про виявлення в діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітникам поліції. На затриманих складено адмінпротоколи.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває.
 

Теги: #україна #кордон #угорщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:37 08.02.2024
Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС у грудні зросла на 37,6 тис.

20:31 08.02.2024
Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

Сенат США вирішив не припиняти розгляду законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю

17:58 08.02.2024
З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

З п'ятниці очікується обмеження руху вантажівок у трьох пунктах пропуску на польському кордоні

15:14 08.02.2024
Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

Посол України в Польщі: Триває підготовка до запланованого на кінець березня візиту Шмигаля до Варшави

14:22 08.02.2024
Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

13:22 08.02.2024
Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку

10:21 08.02.2024
Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Велика Британія продовжує безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

07:16 08.02.2024
ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

ДП "Ліси України" у 2024р наростило відвантаження деревини на 60%

03:57 08.02.2024
У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

У Сенаті США повторно переглянуть законопроект щодо допомоги Україні, але без міграційної реформи

01:33 08.02.2024
Мер Миколаєва підтвердив атаку РФ по Миколаєву, поки без подробиць

Мер Миколаєва підтвердив атаку РФ по Миколаєву, поки без подробиць

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Штаби всіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати на "нулі" - Зеленський

Зеленський: Ми маємо зробити цей рік вирішальним для досягнення українських цілей у війні

ОСТАННЄ

У Пентагоні заявили, що будуть ефективно працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

ГУР МО України подякувало ОАЕ за сприяння в поверненні військовополонених

На сайті президента оприлюднено укази про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗС України та призначення на цю посаду Сирського

Кулеба закликав Еквадор приєднатися до Формули миру

У Херсонській області виявили тіла двох загиблих у згорілому автомобілі

Україна повернула з полону РФ ще 100 українців

НАЗК внесло американського виробника вогнетривів Allied Mineral Product до переліку спонсорів війни

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження противника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА