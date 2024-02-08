Група із 40 порушників намагалася потрапити в Угорщину - Держприкордонслужба України

Поблизу кордону з Угорщиною затримано групу із 40 чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з України, повідомила Державна прикордонна служба України в четвер увечері.

"Абсолютний рекорд: група із 40 порушників намагалася потрапити до Угорщини", - написано в Телеграм-каналі Служби.

"Два мікроавтобуси зупинили прикордонники недалеко від кордону. Водії перевозили 38 чоловіків - це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення", - підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що у складі групи - "чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення планували отримати від своїх клієнтів від $4500 до $8500".

Про виявлення в діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітникам поліції. На затриманих складено адмінпротоколи.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває.

