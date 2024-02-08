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21:18 08.02.2024

Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

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Парламент Грузії схвалив призначення Кобахідзе прем'єром республіки

Прем'єр-міністром Грузії став Іраклій Кобахідзе, парламент оголосив йому і новому уряду вотум довіри.

Під час голосування в парламенті вотум довіри Кобахідзе на посаді прем'єр-міністра Грузії, яке відбулося в четвер, "за" проголосували 84 депутати з парламентської більшості за необхідного мінімуму в 76 голосів. Проти були 10 депутатів. Опозиція в голосуванні участі не брала.

У новому уряді змінився лише міністр оборони Грузії. Ним став колишній віцеспікер парламенту Іраклій Чіковані.

Новому прем'єр-міністру Грузії Кобахідзе 45 років, одружений, має двох синів.

У 2014 році вступив до панівної партії "Грузинська мрія", обійнявши в ній посаду виконавчого секретаря. У 2016 році був обраний головою парламенту Грузії. У червні 2019 року подав у відставку з посади. 2021 року Кобахідзе обійняв посаду голови "Грузинської мрії". 1 лютого поточного року за поданням політради "Грузинської мрії" був висунутий кандидатом у прем'єри республіки.

 

 

Теги: #парламент #премєр #грузія

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