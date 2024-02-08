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19:54 08.02.2024

Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

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Зеленський очікує найближчим часом від Сирського план дій ЗСУ на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський очікує від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського план дій Сил оборони на полі бою на 2024 рік, а також представлення ним оновленої команди.

"На столі має з'явитись реалістичний, детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив", - заявив він у відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, кожна бойова бригада на першій лінії має отримати ефективну західну зброю.

"Має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні", - зазначив він.

Крім того, президент заявив про необхідність виправлення надмірної та невиправданої чисельності у штабах, а також створення дієвої ротаційної системи.

Зокрема, за словами Зеленського, за основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система.

"Ротації - це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів - тільки навчені солдати на першій лінії", - сказав він.

Також глава держави очікує представлення від нового головкома нової команди ЗСУ.

 

Теги: #війна #план #головнокомандувач

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