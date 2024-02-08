Зеленський про зустріч із Залужним: Обговорили, хто може бути в оновленому керівництві ЗСУ, запропонував і далі бути в команді

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, під час якої сторони обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України.

"Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних сил України. Час для такого оновлення - саме зараз", - написав Зеленський у телеграм-каналі в четвер.

Президент наголосив, що він запропонував Залужному й надалі бути в команді.