Знайти найближче укриття тепер можна через "Дію" - глава МВС

Українці можуть дізнатися про місцезнаходження найближчого укриття в мобільному застосунку "Дія", повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Тепер у "Дії" можна дізнатися, де розміщене найближче укриття. Громадяни отримають швидкий доступ до інформації, а отже - швидкий доступ до безпеки", - поінформував міністр у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, співробітники ДСНС і поліції проводять моніторинг і щоквартальні обстеження для актуалізації даних про стан укриттів і доступу до них.

У повідомленні наголошується, що наприкінці 2023 року кількість укриттів, які відповідають нормам, збільшилася майже на 2 тисячі.

"На сьогодні вже близько 84% із понад 60 тисяч об'єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території відповідають встановленим вимогам. На початок повномасштабного вторгнення цей показник був утричі меншим", - уточнив глава МВС.

Дані з Єдиної інформаційної системи обліку укриттів відображаються в "Дії" разом із фото та описом конкретного об'єкта.