Події

14:22 08.02.2024

Глава МВС на зустрічі з польським колегою: Під особливою увагою - безпека на спільному кордоні

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Безпеку на українсько-польському кордоні та відкритість до діалогу для вирішення проблем на пунктах пропуску обговорив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час онлайн-зустрічі зі своїм польським колегою Марчіном Кєрвінським.

"Провів онлайн-зустріч із міністром внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчіном Кєрвінським. Привітав із призначенням на посаду, подякував за постійну підтримку, за прихисток наших громадян", - поінформував Клименко в четвер.

Він наголосив: "Під особливою увагою - безпека і спокій на спільному кордоні. Акцентував увагу на нашій відкритості до діалогу для розв'язання будь-яких проблемних ситуацій, зокрема, на пунктах пропуску".

Очільник МВС України додав, що в Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ", і лише торік українці оформили майже 80 тис. ID-карток і близько 205 тис. закордонних паспортів.

Також міністр зазначив, що Польща передала близько 300 одиниць пожежно-рятувальної техніки українським рятувальникам.

Теги: #україна #польща #кордон

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